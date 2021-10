Oui, vos mains ont elles aussi besoin d’une routine beauté

En réalité, cette attitude pourrait être un peu contre-intuitive, du moins d'un point de vue cosmétique. Nous soumettons nos mains à bien plus de contraintes que notre visage - plus de lavages par jour, et de manière plus brutale ; la même quantité de soleil et de pollution ; des irritants supplémentaires causés par la cuisine, le nettoyage et les débris en général - et pourtant nous prenons rarement le temps de les choyer. Mais vous avez raison. Cela va-t-il vraiment faire une différence ? Les mains ne sont-elles pas plus résistantes ?"Les mains ont été négligées en termes de soins de la peau pendant très longtemps", a déclaré le Dr Barbara Kubicka , médecin esthétique et directrice de ClinicBe . "Le vieillissement des mains se produit très rapidement, notamment avec l'exposition au soleil et des pratiques d'hygiène intenses comme le lavage des mains à l'eau très chaude et l'utilisation de produits désinfectants à base d'alcool. Ces produits sont tous très agressifs pour la peau et il faut donc prendre soin de la peau des mains avec des crèmes hydratantes". Selon le Dr Kubicka, la peau de nos mains n'est pas plus épaisse que celle du reste du corps. Personnellement, je pense qu'il s'agit d'un défaut de conception, compte tenu de tout ce que nous avons à faire avec nos mains, mais je ne sais pas vraiment à qui je devrais faire part de ce problème.Cependant, le Dr Kubicka a déclaré que prendre soin de ses mains ne signifie pas acheter tout un ensemble de nouveaux produits. "Pour mes patients, je recommande d'utiliser les mêmes produits sur le dos des mains que sur le visage, surtout le soir", a-t-elle déclaré. Le faire avant de vous coucher est une bonne idée, car vous n'allez pas vous laver les mains pendant environ huit heures, ce qui permet au produit d'être vraiment absorbé. Le Dr Kubicka a déclaré que vous devriez appliquer (et réappliquer) un écran solaire sur vos mains comme vous le faites sur votre visage, et que "l'introduction d'un masque pour les mains une fois par semaine est également une très bonne solution de soin pour les mains".