10 produits beauté de luxe qui valent le coup, selon des dermatologues

Le Dr Anjali Mahto , consultante en dermatologie, m'a confié que sa folie préférée en matière de soins de la peau était Omorovicza . "J'adore la mousse nettoyante (68 €) , et la gelée nettoyante douce (70 €) , et j'utilise les deux en ce moment. J'adore les senteurs, l'emballage et l'expérience digne d'un spa", a-t-elle déclaré. Le Dr Mary Sommerlad , également dermatologue consultante, a déclaré que les produits Sisley sont son ultime plaisir. "Si j'avais de l'argent à dépenser, je choisirais All Day All Year de Sisley (310 €) . C'est une crème solaire très hydratante qui contient beaucoup d'antioxydants pour lutter contre les radicaux libres de la pollution. Bien qu'il existe aujourd'hui des produits similaires sur le marché, lorsqu'il est sorti (et pendant des années par la suite), il était le premier de son genre. Il lutte contre le vieillissement prématuré grâce à ses filtres UVA et UVB. Il peut également protéger contre les radicaux libres qui peuvent exacerber les éruptions cutanées et favoriser les problèmes de pigmentation. Son odeur est incroyable, sa texture est excellente et son distributeur à pompe est agréable et facile à utiliser. C'est un plaisir à utiliser, mais c'est définitivement un article de luxe", explique-t-elle.