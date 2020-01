Laut Pinterest sind die Lipgloss-Suchanfragen 144 Prozent gestiegen und bei einigen Fashionshows – wie zum Beispiel von Chanel, Etro und Zadig&Voltaire – hatten die Models glänzende, statt matte Lippen . Einen sehr wichtigen Unterschied gibt es aber zwischen den Produkten von damals und denen von heute: 2020 sind sie nicht mehr so klebrig wie in den 90ern. Yay! Du brauchst also keine Angst haben, dass ab jetzt wieder ständig deine Haare oder Fusseln deines Schals an den Lippen kleben werden.