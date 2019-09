Manchmal muss es einfach ein Löffel Nutella sein. Gegen den Herzschmerz, für den süßen Zahn, während der Periode oder einfach mal so mitten in der Nacht. Dieser himmlische Aufstrich hat einfach den gleichen beruhigenden Effekt wie eine feste Umarmung von Mama. Wen wundert's, dass kein anderer Brotaufstrich so beliebt ist, wie die italienische Qualitäts-Haselnuss-Masse von Ferrero? Immerhin werden weltweit jährlich 365.000 Tonnen davon verzehrt – ja, richtig gerechnet, das sind unglaubliche 1000 Tonnen täglich! Ganz vorne stehen die Franzosen (weil es auf Crêpe oder im Croissant einfach himmlisch schmeckt), dicht gefolgt von den Amerikanern. Das XXL-Land ist so verrückt nach Nutella, dass in New York jetzt sogar eine Nutella-Bar eröffnet hat, die den Aufstrich einfach überall draufknallt. Eine simple Stulle kostet dort 2,80 Euro.