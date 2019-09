2. Nutella war nicht als Aufstrich gedacht



Zuerst gab es Giandujot — ebenfalls in 1945. Das war ein kleiner Block aus halbschwerer Schokolade-Haselnuss-Mischung, die in Scheiben geschnitten und mit Brot gegessen werden konnte. Jedoch war der Sommer 1949 besonders heiß und alle Giandujot-Stücke sind geschmolzen, bevor sie es zu den Kunden geschafft hatten. Und so kam es, dass Ferrero realisiert hat, dass man Giandujot auf eine Creme reduzieren und auf Brot streichen könnte, anstatt es in Scheiben anzubieten. So entstand ganz durch Zufall das Nutella, das wir alle kennen und lieben.