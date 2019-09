Dieser Artikel wurde zuerst am 17. August 2016 veröffentlicht.Es gibt nur wenige Dinge, die die Welt so schnell in Ordnung bringen können wie zwei warme, duftende Scheiben Toast. Ob nachts nach dem Feiern mit Nutella oder ganz ausgeschlafen zum Frühstück als Eggs-Benedict-Grundlage: Toasts sind Superhelden in Brotform.Um den passenden Look kümmert sich jetzt ein Kickstarter-Projekt. Toasteroid ist laut Mashable der erste, smarte Toaster, der den Wetterbericht, den Spruch des Tages, das Lieblingsemoji und alles, was einem sonst so einfällt, direkt aufs Brot bringt.Das funktioniert ganz simpel: Über Bluetooth wird das Smartphone mit dem Toaster verbunden. Dazu gibt es eine App mit verschiedenen Designs, die man sich so direkt auf die Brotscheibe toasten lassen kann. Selbst kreativ werden funktioniert aber genauso gut. Wer keine Lust auf Schnickschnack hat, aber gerne eine ganz bestimmte Röststufe festlegen möchte, könnte den Toasteroid ebenfalls bald zum neuen, besten Freund in der Küche küren: Er kann auch noch bestimmen, wie hell oder dunkel die Toastscheibe am Ende auf den Tisch kommt.Zu haben sein soll der Toasteroid im Sommer 2017. Mit umgerechnet 75 Euro pro Stück ist er kein Schnäppchen, aber auf einem Level mit anderen Premiumtoastern. Bevor das Ganze in Serie gehen kann, musste erstmal bei Kickstarter das nötige Kleingeld für die Produktion aufgetrieben werden: Das Ziel waren umgerechnet 133.000 Euro, die gerade bei Toasteroid eingegangen sind – es sieht also gut aus für die Produktion des Toasters, der angetreten ist, um die Optik unseres Frühstücks für immer zu revolutionieren.