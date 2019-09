Gebackener French Nutella-Toast mit gemischter Beerensauce

Für 8 bis 10 Portionen



Zubereitungszeit

50 Minuten



Zutaten French Toast

10 2,5 cm dicke Brötchenscheiben

4 große Eier

2 Tassen Sahne

1/2 TL Vanille

1 TL frisch geriebene Muskatnuss

1/4 TL Salz

1 Tasse Nutella



Zutaten Beeren-Sauce

1 340g-Paket gefrorene gemischte Beeren

2 EL Zucker

2 EL ungesalzene Butter

fein abgeriebene Schale von 1 Orange

2 EL frisch gepresster Orangensaft

150g Himbeeren oder andere Beeren im Glas



Zubereitung

1. Heize den Backofen auf 175° C vor und fette eine Auflaufform 22,5x30cm ein.



2. Teile das Nutella auf 5 Scheiben Brot und verteile es gleichmäßig. Bedecke die Scheiben mit den restlichen 5 Scheiben und schneide jedes Nutella-Sandwich in zwei Hälften, so dass du zehn Hälften hast.



3. Schlage die Eier mit Sahne, Vanille, Muskat und Salz, bis alles eine einheitliche Farbe annimmt. Tauche jedes Nutella-Sandwich kurz in die Eimischung, bis das ganze Stück beschichtet ist. Lege die fertigen Sandwichs mit der geschnittenen Seite nach unten in die Backform und kippe sie leicht aufeinander, so dass sie wie Dominosteine geschichtet liegen.



4. Setze die Backform in den Ofen und backe für 30-35 Minuten, bis der French Toast goldbraun ist und sich leicht knusprig anfühlt.



5. Während der French Toast am Backen ist, heize einen kleinen Topf bei mittlerer Hitze vor. Füge die gefrorenen Beeren, Zucker, Butter, Orangenschale und Orangensaft hinzu und bringe alles zum Kochen. Schalte auf sanftes Sieden um und lasse es für 15 Minuten köcheln, bis die Beeren zerfallen sind und die Soße sich verdickt hat. Nimm den Topf vom Herd und füge frische Beeren hinzu.



6. Serviere den French Toast direkt aus dem Ofen und übergieße ihn mit der Beerensauce.