Wir haben zwei Deliveroo-Fahrer mit unseren Fragen gelöchert

Sie sind die Retter in der ( Kater- )Not, kommen meist in weniger als 30 Minuten und bringen einem Dinge, die man wirklich braucht. Kurierfahrer von Deliveroo und Co. sind nicht mehr aus dem Leben wegzudenken. Wenn man sich nach der Partynacht nicht bewegen kann und der Gang zum Dönermann ums Eck zu einem Akt der Unmöglichkeit wird, wenn der Spieleabend doch nicht nur mit Snacks auskommt, der Bürotag länger dauert als 9 Stunden, der Kühlschrank nur Dips und Butter hergibt oder das erste Kind auf die Welt kommt und der werdende Papa vor Aufregung und Hunger beinahe im Kreißsaal umfällt (kein Scherz!), dann ist man auf Food-Kuriere angewiesen. Wir gewähren ihnen Einblick in unsere Wohnungen, sie erleben uns in den intimsten Situationen – dafür bringen sie uns Essen. Da muss es doch witzige und verrückte Geschichten zu erzählen geben, oder? Oh ja! Uns haben die Münchener Deliveroo-Kuriere Philipp und Mauricio alle unsere frechen und direkten Fragen beantwortet. Dafür sagen wir an dieser Stelle „Danke“ und bis zum nächsten Mal, im Bademantel, an der Haustür.