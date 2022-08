Mineralwasser ist das beste Setting Spray & hier ist der Beweis

Die Frage ist: Würde ich den Hack weiter durchziehen? Die Sprayflasche ist kompakt genug, um locker in meine Handtasche zu passen – also habe ich sie immer als kühlende Make-up-Auffrischung dabei. Wenn du aber wirklich dafür sorgen willst, dass deine Schminke möglichst lange hält, empfehle ich dir, auf die richtige Hautpflege unter dem Make-up zu achten. Wenn dein Make-up in der Sonne nur so davonrennt, versuch’s mal mit einem leichten Gel-Moisturizer wie der Trinny London Energise Me Niacinamid-Feuchtigkeitscreme (52,00 € via Trinny London) oder dem Lumene Nordic Hydra [LÄHDE] Fresh Moisture 24H Water Gel (21,49 € via Douglas).