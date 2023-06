5 Outfit-Ideen für alle, die Sommer-Styles hassen

Ich bin ganz ehrlich: In Sachen Mode bin ich überhaupt kein Sommerkind. Weil ich in Puerto Rico aufgewachsen bin, musste ich das ganze Jahr über Klamotten für heiße Tage tragen – und habe es gehasst. Meine Abneigung für stereotypische Resortwear hat aber nicht nur mit meiner Vorliebe für Strick, Schwarz und schicke maßgeschneiderte Looks zu tun, sondern auch damit, dass Sommerstyle (meiner Meinung nach) oft so krass romantisiert wird, dass ich es überhaupt nicht mehr verstehe. In Fashion-Werbekampagnen versprechen die bunten Prints, Maxikleider und Kaftans immer eine Art Verschnaufpause von den zugeknöpfteren Looks anderer Jahreszeiten – halten dieses Versprechen im echten Leben aber nur selten. Stattdessen renne ich im Sommer mit Shirt-Trägern rum, die mir dauernd von den Schultern fallen, während meine Sonnenbrille auf der Mischung aus Make-up, Sonnencreme und Schweiß rumrutscht.