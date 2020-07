Chub Rub Shorts: So entstand meine Hassliebe zur Anti-Scheuer-Radlerhose

Ich brauche Chub Rub Shorts erst, seit ich Größe 48 trage. Davor ging es immer ohne und bisher dachte ich, es würde allen Frauen so gehen. Als ich dann aber realisierte, dass Frauen, die zwei Kleidergrößen kleiner tragen als ich, sich ebenfalls wundscheuern, fragte ich mich auf einmal, ob die Hosen an sich wirklich mein Problem waren. Projizierte ich vielleicht einfach nur meinen Ärger darüber, zugenommen zu haben auf sie? Ich setze mich online sehr stark für Body Positivity ein – und das passt ja nun mal so gar nicht zu negativen Gefühlen, die durch eine Gewichtszunahme aufkommen. Habe ich also unbewusst meine Frustration und meinen Hass an einem Kleidungsstück ausgelassen, damit ich das nicht an mir auslassen musste? Am Telefon bestätigte mir Brie Read, dass selbst ihre Größe-36-Kund*innen Wundreibung als Grund dafür angeben, Chub Rub Shorts zu tragen. Als ich das hörte, wurde ich noch frustrierter – und zwar darüber, dass wir einfach zu wenig miteinander reden. Hätte ich gewusst, dass Frauen jeden Gewichts Radlerhosen tragen, damit ihre Oberschenkel nicht aneinander reiben, dann wären mein Schamgefühl und der Selbsthass vielleicht nie entstanden.