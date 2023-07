5 Frauen über ihre komplizierte Beziehung zum Solarium

Die Internationale Agentur für Krebsforschung hat künstliche UV-Strahlung als Karzinogen (Krebserreger) der Klasse 1 eingestuft. Die Nutzung einer Sonnenbank kann das Krebsrisiko um bis zu 20 % erhöhen. Die Tatsache, dass so viele Menschen trotz der bedenklichen Aussichten immer noch künstliche Bräunungsgeräte benutzen, gibt Ärzten und Dermatologen Anlass zur Sorge. Und junge Menschen sind am meisten gefährdet: Menschen, die vor ihrem 25. Lebensjahr häufig UV-Strahlen ausgesetzt sind, haben ein größeres Risiko, später im Leben an Hautkrebs zu erkranken. Laut der britischen Skin Cancer Foundation erhöht sich das Risiko, an einem lebensbedrohlichen Melanom zu erkranken, um 75 %, wenn man sich vor dem 35. Lebensjahr im Solarium bräunt.