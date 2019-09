Angst vor Flecken? Lerne endlich Selbstbräuner richtig aufzutragen

Ein sonnengeküsster Teint ist zweifelsohne das beste Mitbringsel aus dem Urlaub. Zwar hält die Bräune in der Regel etwas länger als die Erholung, aber nach ein paar Wochen hat sich auch das letzte Bisschen Melanin wieder aus den Hautschichten verabschiedet, egal wie viel Zeit man im hektischen Alltag für Spaziergänge und andere Aktivitäten an der frischen Luft freiräumt. Was nun? Um die gesundheitlichen Gefahren eines Gangs ins Solarium weiß mittlerweile jedes Kind – das ist also keine Option. Bleibt nur noch die künstliche Bräune aus der Tube. Doch Self-Tan will gelernt sein!