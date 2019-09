Hautnah: Wunderschöne & intime Close-ups von 10 echten Frauen

Ich leide an Epidermolysis Bullosa, wodurch ich am ganzen Körper Blasen, Wunden und Hautverfärbungen bekomme. Es ist sehr ungleichmäßig und ziemlich heftig. Die Blasen sind unterschiedlich groß und schmerzen häufig stark. Jeden Morgen muss ich sie mit einer Nadel öffnen, damit sie abschwellen. Anschließend trage ich eine antiseptische Creme auf und verbinde die Stellen. Ich wurde mit der Krankheit geboren und hatte demzufolge von Anfang an überall Blasen. Ich wurde ins Krankenhaus gebracht und blieb einen Monat lang dort – so lange dauerte es, bis sie herausgefunden hatten, was ich habe. Das größte Problem sind die Reaktionen anderer Leute. Wenn ich allein auf dieser Erde wäre, wäre alles nur halb so schlimm. Doch die Realität sieht natürlich anders aus. Meine ganze Kindheit wurde ich gemobbt, was sehr schwer für mich war. Und was Intimität und Beziehungen angeht: Ich habe panische Angst davor, mich jemandem nackt zu zeigen, weshalb ich andere Menschen oft nicht an mich heranlasse. Eigentlich versuche ich, so viele Stellen wie möglich unter meiner Kleidung zu verstecken, aber das ging beim Fotoshooting natürlich nicht. Die Art und Weise wie die Bilder gemacht wurden, hat mir dabei geholfen, meine Haut aus einem anderen Blickwinkel zu sehen. Ich hätte nie gedacht, sie könnte künstlerisch inszeniert werden!