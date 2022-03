Ces photos dévoilent à quoi ressemble une “vraie” peau de (très) près

Je n'aime pas mes seins en général - ils n'ont rien de ce à quoi de "beaux seins" sont "censés ressembler". Je ne me souviens même pas quand ils sont passés de lisses à couverts de vergetures et de petites veines rouges, car je n'ai pas d'enfants ! Je pense que c'est parce que j'ai fait le yo-yo toute ma vie, et que mes seins ont probablement suivi le même chemin que moi. Pour être honnête, ils m'ont souvent empêché de me laisser aller dans un contexte sexuel car je ne les ai jamais vraiment aimés, seulement quand ils sont couverts par un soutien-gorge et bien cachés derrière des vêtements. Ils sont également flasques. En ce moment, pour la première fois de ma vie, ils ne me dérangent pas. Mon partenaire les aime et me donne l'impression qu'ils sont mignons. Je me sens plus à l'aise avec eux désormais. Ils sont bizarres et ne sont pas parfaits, mais ils sont tendres et mon partenaire me fait sentir que ce sont les plus beaux. J'ai appris en participant à cette séance photos que je les aime tels qu'ils sont à présent. Je n'aurais jamais pu les montrer comme ça il y a six mois. Si plus de femmes dévoilaient toutes ces "imperfections de la peau", nous verrions que nous y sommes toutes sujettes. Je suis repartie en me disant que je devrais prendre plus souvent le temps de parler de ces choses, car même de petits mots m'ont fait beaucoup de bien.