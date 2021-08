Embarrassantes pour certaines personnes, banales pour d'autres, le moins que l'on puisse dire c'est qu'en 2021, beaucoup, et je dis bien, beaucoup, de sujets sont encore tabous. Les règles , le caca , les tétons , le vagin , le sexe ... et j'en passe. Même si depuis quelques années les conversations s'élargissent (merci !), un sujet dont on parle peu est celui des fesses. Pourquoi me diriez-vous ? C'est pourtant une zone sur laquelle on peut se poser beaucoup de questions et qui mérite notre attention.