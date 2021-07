Sexe : non, tout le monde ne saigne pas la première fois

Lorsqu'il s'agit de virginité , il y a beaucoup de mythes qui circulent. Et si "se faire dépuceler" peut vous amener à imaginer une explosion de sang, ce n'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Si certaines personnes saignent après leur premier rapport sexuel avec pénétration du pénis dans le vagin, d'autres ne saignent pas - et le fait que vous saigniez ou non ne permet pas de savoir si vous étiez "vraiment" vierge ou non. Parlons donc de virginité, de sang et de ce à quoi il faut s'attendre la première fois que l'on fait l'amour.