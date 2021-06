Selon le National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK) , une infection urinaire est généralement due à une bactérie qui se trouve normalement dans les intestins et qui se retrouve dans les voies urinaires via l'urètre. Cela peut se produire si vous ne vous essuyez pas bien, ou si vous vous essuyez de l'arrière vers l'avant, explique le Dr Dardik. Et si vous avez beaucoup de relations sexuelles en été , assurez-vous de faire pipi avant et après, et de bien vous essuyer à nouveau. En général, les personnes ayant un vagin sont plus susceptibles de contracter des infections urinaires parce que leur urètre est plus court que celui des personnes ayant un pénis, selon le NIDDK.