Infection urinaire : ces gestes qui favorisent la guérison

Bien qu'elles soient courantes et généralement sans gravité, les infections urinaires nécessitent un traitement antibiotique sur ordonnance, alors rendez-vous chez votre médecin pour obtenir un diagnostic et des médicaments. Si vous ne traitez pas votre infection urinaire, elle peut se propager à vos reins et causer de graves séquelles. Cependant, en plus de prendre vos médicaments, il y a certaines choses que vous pouvez faire à la maison pour aider à soulager les symptômes et accélérer la guérison.