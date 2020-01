Comment arrêter la caféine en douceur, d’après un médecin

Certains d'entre nous (y compris moi) ne peuvent pas s'imaginer commencer la journée sans une tasse de café. Ou trois. Non seulement ça fait partie de notre routine quotidienne, mais ça nous aide aussi à nous sentir plus d'attaque pour démarrer la journée.Mais comme toutes les bonnes choses, le café a ses inconvénients et doit être consommé avec modération.Première chose à savoir : la caféine est une substance addictive. Autrement dit, une drogue . Une drogue qui a le pouvoir de "modifier les réactions chimiques dans votre cerveau, en particulier la dopamine, qui stimule la vigilance et la concentration", nous explique le docteur Robert Graham.