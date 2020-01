So schraubst du deinen Kaffeekonsum runter, ohne allzu sehr darunter zu leiden

Laut Dr. Graham, solltest du ungefähr vier Wochen für den Entzug einplanen. Lass dir also ruhig Zeit mit der Reduzierung deines Konsums. Sagen wir du trinkst normalerweise drei Tassen Kaffee am Tag, dann versuche in der ersten Woche nur noch zweieinhalb zu trinken, in der zweiten dann etwas weniger als zwei und so weiter – et voilà, irgendwann brauchst du überhaupt keinen Wachmacher mehr.