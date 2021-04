Peut-on avoir des rapports sexuels avec une infection urinaire ?

Mais est-il possible de retrouver une activité sexuelle une fois que vous avez commencé à prendre des antibiotiques pour traiter votre infection urinaire ? Ce n'est pas conseillé, mais cela ne va probablement pas vous tuer, affirme le docteur Doreen Chung , spécialiste en urologie féminine au NewYork-Presbyterian/Columbia University Medical Center. Considérez la cause première de l'infection urinaire : selon le National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases , les bactéries qui se trouvent normalement dans les intestins se retrouvent dans les voies urinaires par l'urètre. Lorsque vous avez des rapports sexuels, les bactéries peuvent être poussées près de votre urètre et, à moins que vous n'uriniez ensuite, elles peuvent provoquer une infection urinaire. Vous pouvez donc imaginer comment le fait d'avoir des rapports sexuels alors que vous souffrez déjà d'une infection urinaire peut interrompre ou retarder votre rétablissement.