Pourquoi il est normal de se masturber en étant en couple

Il y a quelque temps, je somnolais dans mon lit lorsque mon mari a emmené notre chien faire une promenade matinale. Seule, j'en ai eu l'envie et je me suis masturbée. J'ai eu un orgasme rapide et décent, suivi d'une poussée de culpabilité. Ce n'était pas l'acte lui-même (je suis bien consciente que TOUT LE MONDE LE FAIT). Mais parce que je suis en couple, me masturber me donne parfois l'impression d'être comme lorsque j'étais au lycée - furtive et honteuse, et comme si c'était quelque chose que je ne devrais pas faire, du moins pas quand j'ai facilement accès à mon mari.