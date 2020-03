Oui, le porno coronavirus existe

"Le porno en soi n'est ni bon ni mauvais, mais ce que nous devons prendre en compte, c'est que nous sommes actuellement dans une récession du sexe dans notre société", déclare Wise. "Quand on est stressé, on est plus anxieux et on est moins enclin à utiliser les vrais anti-stress, c'est-à-dire avant tout le contact avec les gens... Et même si nous devons nous isoler un peu en ce moment à cause du virus, nous pouvons certainement encore établir des contacts avec les personnes qui sont dans la pièce avec nous".