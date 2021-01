Comment mouiller : tout savoir sur la lubrification vaginale

"L'excitation non concordante est un décalage entre ce que ressent une personne excitée et le comportement de ses organes génitaux", a déclaré Emily Nagoski, éducatrice sexuelle et auteure de Come As You Are , à Refinery29. "C'est quasiment universel ; presque toutes les femmes vont, à un moment donné, en faire l'expérience, tout comme presque tous les hommes ont des problèmes d'érection”.