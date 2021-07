Comment dire à votre partenaire que vous avez une IST

Il n'y a pas nécessairement de moment idéal pour annoncer à votre partenaire que vous avez une IST, car chaque relation évolue à un rythme différent, mais vous devriez absolument le faire avant d'avoir des rapports sexuels, affirme Lilla. "Certaines personnes préfèrent avoir cette conversation dès qu'elles commencent à fréquenter quelqu'un, et ne veulent peut-être pas être avec une personne qui les juge parce qu'elles ont une IST", dit-elle. "D'autres personnes ne veulent pas être jugées, et peuvent se sentir gênées ou même coupables, elles préfèrent donc attendre de connaître quelqu'un et d'avoir établi une certaine confiance avant d'en parler". Mais si vous attendez de partager votre statut d'IST après avoir déjà eu des rapports sexuels, alors votre partenaire pourrait se sentir trahi·e, explique Lilla. Si vous êtes à l'aise pour avoir des rapports sexuels et utiliser des préservatifs comme méthode de protection afin de réduire le risque de transmission d'une IST, votre partenaire ne l'est peut-être pas si elle ou il sait que vous êtes atteint·e d'une IST particulière - et ce n'est pas grave, mais cela justifie une conversation (sex-positive et sans honte) pour déterminer les limites de chacun·e.