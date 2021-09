Wie & wann erwähne ich meine Geschlechtskrankheit am besten?

Du willst deine Krankheit also erwähnen. Cool! Den richtigen Zeitpunkt für dieses Gespräch gibt es aber leider nicht, weil sich jede Beziehung unterschiedlich schnell entwickelt; du solltest das Thema aber unbedingt vor dem Sex anstoßen, empfiehlt Lilla. „Manche Menschen führen dieses Gespräch am liebsten direkt, wenn sie jemanden zu daten anfangen, weil sie vielleicht nicht mit jemandem zusammen sein können, der:die sie für die STI verurteilt“, erklärt sie. „Andere wiederum schlagen sich wegen ihrer Krankheit vielleicht mit Scham- oder Schuldgefühlen rum, weswegen sie lieber mit dem Gespräch warten, bis sie jemanden wirklich gut kennen und das nötige Vertrauen zu ihm:ihr aufgebaut haben.“ Wenn du mit dem Thema aber bis nach dem Sex wartest, fühlt sich dein:e Partner:in womöglich hintergangen , warnt Lilla. Obwohl du dich vielleicht beim Sex wohl und sicher fühlst, weil ihr mit einem Kondom als Barrieremethode verhütet und somit das Risiko einer STI-Übertragung reduziert, ginge es deinem:deiner Partner:in vielleicht nicht so – und das ist auch völlig okay. Diese individuellen Grenzen solltet ihr aber in einem sexpositiven und schamfreien Gespräch vorher abklären.