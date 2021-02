Mein Ex infizierte mich mit HIV. Wie ich lernte, damit umzugehen

Ich bin ein vernünftiger Mensch, also verhüteten wir anfangs noch mit Kondom. Dann fing Simon irgendwann an, sich zu beschweren: „Ich mag Kondome nicht so.“ Er versicherte mir, er sei gesund. Also ließ ich mich auf ungeschützten Sex mit ihm ein, weil ich ihm glaubte. Schließlich waren wir beide in unseren späten 30ern und in einer monogamen Beziehung. Ich hatte damals ja keine Ahnung, dass er mir ein wichtiges Detail von sich selbst verheimlicht hatte. Aber du kannst ja nicht immer davon ausgehen, dass dich alle anlügen, oder?