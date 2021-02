Comment je suis allée de l’avant après que mon ex m’ait transmis le VIH

Je suis une personne plutôt responsable, alors au début, on s'est protégés. Puis il a commencé à dire : "J'ai vraiment du mal avec les capotes" et m'a rassurée en me disant qu'il n'avait rien. J'ai donc décidé d'avoir des rapports sexuels non protégés avec lui en me basant sur les informations qui m'avaient été données. Après tout, nous étions des trentenaires dans une relation monogame. Je n'avais aucune idée à l'époque qu'il avait décidé d'omettre une information très importante à son sujet. Mais on ne peut pas toujours penser que les gens nous mentent, non ?