Das richteten 2 falsch-positive HIV-Tests mit mir an

Ich verbrachte viel Zeit damit, im Bett zu liegen und die Wand anzustarren, meinen Heizkörper anzustarren, dann meine Katze zu streicheln und erneut die Wand anzustarren. Ich konnte die Nervosität nicht abschütteln. Ich fragte mich, wann diese Angst weggehen würde - ob sie überhaupt jemals wieder gehen würde. Ich wusste, dass es nichts daran änderte, wenn ich mir nun den Kopf darüber zerbrechen würde. Aber ein Teil von mir erwartete noch immer jeden Moment den Anruf, der mir sagte, dass ich doch infiziert bin. Und dass ich besser vorbereitet wäre, wenn ich mich mental schon einmal in die Rolle der HIV-Positiven hineinversetzte. Es waren absurde Gedankengänge, aber das fällt einem in diesem Moment nicht auf.



In Gesellschaft einer guten Freundin brachte ich den Mut auf, nach etwa einer Woche einen weiteren Test machen zu lassen. In der Hoffnung, einen Arzt zu finden, der einfühlsamer mit Patienten umgeht, ging ich in eine Spezialklinik für STD-Tests. Der Arzt dort versicherte mir, ich sei negativ, wenn sowohl der Western Blot, als auch der PCR negativ ausgefallen waren.



Er meinte, der ELISA sei wahrscheinlich aufgrund menschlichen Versagens im Labor positiv ausgefallen, weil nur 0,2 % der Tests positiv sind, wenn man Vorfälle von verunreinigten Proben abzieht. Ursachen für falsch-positive Ergebnisse können unter anderem eine Schwangerschaft, Autoimmunerkrankungen, Hepatitis B und Tollwut sein, aber ich hatte nichts dergleichen und war auch nicht schwanger. Ich bat ihn, mir auf gar keinen Fall Ergebnisse mitzuteilen, bevor nicht alle Testergebnisse da sind.



Nachdem ich schließlich alles in meiner Macht stehende unternommen hatte, ließ meine Beklemmung ein bisschen nach. Ich konnte nichts anderes mehr tun. Ich war sicher. Ich war gesund. Ich hatte einfach nur sehr, sehr viel Pech gehabt, zu den weniger als 1 % der Menschen zu gehören, die falsch-positive Ergebnisse bekommen. Und tatsächlich nicht HIV-positiv zu sein, war eigentlich Grund genug zum Feiern. Das Leben wurde die ersten Tage nach meiner zweiten Testrunde fast wieder normal - bis der Anruf von der Klinik kam, in dem die Sprechstundenhilfe mich bat, erneut vorzusprechen. Ich schrie ins Telefon und wollte erfahren, was los sei. Am anderen Ende klinkte sich mein verantwortlicher Arzt ins Telefonat ein und sagte mir, dass der ELISA wieder positiv zurückgekommen sei, und dass sie nun auf den Western Blot und den PCR-Test warteten.



Ich war sicher, das war‘s. Ich hatte HIV. Zwei positive ELISA-Tests von zwei verschiedenen Einrichtungen? Keine Chance, das auf menschliches Versagen zurückzuführen. Das war der Punkt, an dem ich den Boden unter den Füßen verlor. Ich brach auf dem U-Bahnhof zusammen und legte mich auf den Boden. Ich weinte, ohne mich um meine Umgebung zu kümmern.



Ich rief meinen Vater an, und anstatt mich einfach zu beruhigen, sagte er: „Es kann sein, dass Du es hast, Zoe. Ich kann nicht mehr so tun, als ob es ausgeschlossen wäre.“ Zu hören, wie die Haltung des starken, zuversichtlichen Vaters von ihm abfiel, machte mir Angst, aber es brachte mich auch zurück auf den Boden der Tatsachen. Ich war nicht irrational, es bestand tatsächlich die Möglichkeit, dass etwas mit mir nicht in Ordnung war.



Einer meiner engsten Freunde übernachtete zu dieser Zeit bei mir. Als Diabetiker mit einem Sinn für schwarzen Humor machte er oft Witze darüber, wie sehr seine eigene Gesundheit im Arsch ist, und setzte sich dann dramatisch den Schuss mit der Insulinspritze. Er war der einzige Mensch, dem es gelang, mich wenigstens ab und zu für einen Augenblick abzulenken und mich zum Lachen zu bringen. Ich weiß nicht, wie ich ohne ihn überlebt hätte.