Doch in den vergangenen Jahrzehnten hat sich viel verändert. Sara hat überlebt. Dank des Fortschritts hat sich die Lebenserwartung der Betroffenen, die Zugang zu Medikamenten haben, stark verbessert. Während neue Viren entstehen, ist die Krankheit, die in 1980ern wütete, fast aus den Nachrichten verschwunden. Doch sie ist immer noch da. Ungefähr 50.000 US-Amerikaner*innen stecken sich jedes Jahr mit HIV an. Das ist fast die gleiche Zahl wie 1990. Seitdem – die Zahl der Betroffenen insgesamt liegt heute bei 1,2 Millionen – ist die Ansteckungsrate konstant und die Lebenserwartung der Infizierten steigt.