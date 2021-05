Hilft Kokosöl wirklich bei Scheidenpilz?

Kokospalmen werden manchmal „Baum des Lebens“ genannt, weil sie – und ihre Früchte – so viele Verwendungsmöglichkeiten haben. Das Öl allein kommt schon seit Jahrhunderten beim Kochen, in der Kosmetik und Medizin im südost- und südasiatischen Raum sowie auf den Pazifikinseln zum Einsatz. In den letzten Jahren ist es auch hierzulande in all diesen Bereichen angekommen; vielleicht hast du daher auch schon mal gehört, mit der glitschigen Masse ließe sich sogar Scheidenpilz behandeln . Diese Behauptung lässt viele Ärzt:innen aber erstmal stutzen.