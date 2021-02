Angela Jones, gynécologue-obstétricienne à l'origine de AskDrAngela.com , explique qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles les tétons peuvent démanger. Tout d'abord, les affections cutanées telles que l'eczéma et le psoriasis peuvent affecter la peau sensible de vos tétons ainsi que le reste de votre corps. "Elles sont beaucoup plus courantes que ce que les gens pensent, et les tétons ne font pas exception", explique le Dr Angela. Si vous avez une affection cutanée et que vos tétons vous démangent, votre dermatologue peut vous conseiller. Un autre facteur ? Une peau sèche , surtout en hiver. Pour y remédier, assurez-vous de rester hydratée et essayez d'appliquer une crème hydratante épaisse sur vos tétons.