Cancer du sein : ce que 6 femmes auraient aimé savoir avant leur diagnostic

Ayant perdu sa mère Linda d'un cancer du sein en 1998, la cause est chère à McCartney et son label éponyme mène des campagnes de sensibilisation et de collecte de fonds depuis 2014. "Je souffre chaque jour d'avoir perdu l'un des êtres humains les plus précieux, ma mère Linda, à cause de cette horrible maladie", dit McCartney. "J'ai une admiration et une gratitude si profondes pour ces femmes - à la fois celles qui ont partagé leurs histoires émouvantes et pour Lynsey et Alice, qui ont donné vie à ces récits puissants".