Les meilleures brassières de sport à fort maintien

C'est pourquoi, au fil des ans, je me suis mise à la recherche de brassières de sport à fort maintien qui pourraient retenir mes seins en cavale. Pendant longtemps, j'ai pensé que c'était sans espoir. J'achetais une taille en dessous et je portais deux brassières de sport à la fois pour garder tout en place (et pour créer une poche bien pratique pour mon téléphone et mes clés). C'est une bonne technique, mais il y a des inconvénients. Vous devez laver vos brassières deux fois plus souvent, et il est agaçant de devoir en enfiler deux et d'essayer de les retirer en luttant quand vous êtes couverte de sueur.