Tout ce qui arrive à votre vagin après un accouchement

Mais votre vagin peut "tolérer" tout cela et plus encore, selon Bartos. Ce dernier est une petite chose résistante. Et si vos parties génitales peuvent subir des transformations complexes et inconfortables lorsque vous accueillez votre petit bout de chou, ces changements ne sont pas aussi permanents ou douloureux que vous pourriez le penser. Néanmoins, vous vous posez probablement des questions sur ce qui se passe là-dessous. Et nous avons des réponses - bien sûr, il y a de nombreuses exceptions et la beauté des accouchements et des vagins est qu'ils sont tous différents - il y a toutes sortes de choses qui peuvent faire la différence, notamment le fait d'accoucher par voie vaginale ou par césarienne. Compte tenu de ces réserves, nous avons travaillé avec des gynécologues et des expert·e·s pour élaborer un guide complet sur votre vagin après que vous ayez accouché.