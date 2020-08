Voici pourquoi le sang des règles a une odeur

"Le sang lui-même a une certaine odeur", explique le Dr. Shirazian, ajoutant que, comme vous le savez probablement déjà, votre flux menstruel contient bien plus que du sang. Vous éliminez également diverses substances telles que les bactéries, la muqueuse vaginale, les fluides et certains tissus pendant vos règles, et c'est pourquoi le sang de vos règles ne sent pas exactement comme le sang qui provient de toute autre partie de votre corps. Il s'agit d'un véritable mélange et non pas seulement de sang. Cette odeur peut être plus ou moins intense, selon le temps que le sang reste dans votre utérus avant de se libérer, mais le Dr Shirazian affirme que "ce sont soit les bactéries mélangées au vieux sang, soit les bactéries du vagin qui sortent avec le sang" qui contribuent le plus à rendre l'odeur du sang de vos règles si unique et particulière. En ce qui concerne ce qui est normal et ce qui ne l'est pas, le Dr Shirazian est catégorique : "Le sang des règles ne devrait pas sentir le poisson."