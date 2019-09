Am natürlichen Blutgeruch ist nichts Schlimmes und die Wahrscheinlichkeit, dass es jemandem außer dir auffällt ist sehr gering. Aber wenn dich der Geruch trotzdem stört, kann es helfen, die Umgebung so trocken wie möglich zu halten. Wechsle deinen Tampon, deine Binde oder deinen Menstruationscup regelmäßig aus und versuche, „Baumwollunterwäsche und atmungsaktive Kleidung zu tragen, die so wenig wie möglich Elasthan beinhaltet und am besten nicht so eng anliegt“, empfiehlt Dr. Shirazian. Dadurch schwitzt zu weniger. Schweiß ist zwar nicht der Hauptgrund für den Geruch, aber er kann dazu beitragen. „Viele Bakterienarten wachsen aufgrund von Blut und Schweiß“, erklärt sie. „Ein weiterer Grund für das Bakterienwachstum kann auch eine sehr starke Blutung sein“. Das bedeutet, dass der Geruch an starken Tagen meist natürlicherweise höher ist als an leichten. Wenn du das Gefühl hast, generell sehr viel oder deutlich mehr Blut als sonst zu verlieren, wende dich am besten an deinen Frauenarzt. Starke Blutungen können ein Zeichen für Fibrome (gutartige mesenchymale Geschwülste), Polypen (kann gut- oder bösartig sein) oder Hormonveränderungen sein.