Rides sous les yeux : 4 conseils faciles pour les atténuer

"Il y a plusieurs choses que vous pouvez faire à la maison", a déclaré le Dr Mahto. "Cela commence par la mise en place de vos éléments de base, c'est-à-dire votre routine de soins de la peau matin et soir". Avant d'entrer dans le vif du sujet, il va sans dire que nous sommes favorables au vieillissement chez Refinery29, tout comme le Dr Mahto. Elle estime que vieillir est un privilège et encourage ses client·e·s et ses followers à adopter le "bon vieillissement". Que vous ayez envie d'aimer vos ridules ou que vous préfériez le Botox , les produits de comblement et les soins préventifs, c'est un choix personnel - et nous ne portons aucun jugement. Si vous êtes dans ce même cas, lisez ce qui suit.