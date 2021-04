Le “contouring” à la crème solaire est plus dangereux que vous ne le pensez

Le dermatologue Joshua Zeichner affirme que ce type de contouring est non seulement peu judicieux, mais aussi très dangereux. "Ce n'est absolument pas un traitement sûr", souligne le Dr Zeichner. "Nous savons que l'exposition directe aux UV est le facteur de risque le plus important pour le développement du vieillissement prématuré et des cancers de la peau". Hadley King , dermatologue à New York, partage cet avis et conseille de ne pas se laisser influencer par le marketing "contour" à la mode. Rappelez-vous qu'il n'existe pas de bronzage "sain"", insiste le Dr King. "Le bronzage est un mécanisme de défense qui se déclenche lorsque votre ADN est endommagé".