So gefährlich sind Sonnenbäder & Solarien wirklich

Der Skin Cancer Foundation zufolge wird in den USA jedes Jahr mehr Menschen Hautkrebs diagnostiziert als alle anderen Krebsarten zusammen. Die meisten nicht-melanotischen Hautkrebsarten (auch „weißer Hautkrebs“ genannt, der sich langsam in den oberen Hautschichten entwickelt) sowie ein großer Anteil der lebensbedrohlicheren Melanome (einer Form von Hautkrebs, die sich auch in andere Körperbereiche ausbreiten kann) stehen im Zusammenhang mit der Einwirkung von UV-Strahlen, ob nun in Form von natürlichem Sonnenlicht oder in Solarien. Auf der Sonnenbank sind vor allem junge Menschen gefährdet : Unter Frauen steigt die Inzidenzrate von Hautkrebs zwischen einem Alter von 20 und 24 stetig, und Frauen werden in dieser Altersklasse 2,7-mal so häufig mit Hautkrebs diagnostiziert als Männer.