Jetzt ist es schon fast geschafft. Die letzten Schritte auf dem Weg zu einer glatten und gepflegten Bikini-Zone sind schnell gemacht. Um alle möglichen Bakterien abzutöten und die geöffneten Poren wieder zu schließen, solltest du nach einigen Minuten, in denen sich alles etwas beruhigt, vorsichtig ein bisschen Alkohol auf die Haut tupfen. Noch ein guter Tipp: Am Ende de Prozedur ein möglichst neutrales Deo auftragen, hierfür eignet sich am besten ein Deo-Stick. Denn dadurch bleibt die Haut trocken, unnötige Reibung wird verhindert und Pickel können sich gar nicht erst bilden.