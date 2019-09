5 lästige Probleme in der Bikinizone – & wie du sie loswirst

Nachdem sie Statistiken für Blasenentzündungen in den USA, Frankreich, Italien, Deutschland, Brasilien, China und Australien analysiert haben, fanden Forscher*innen heraus, dass sich die Fallrate der Erkrankung in allen sieben Ländern im Sommer deutlich erhöht, wie eine Studie im PLOS One zeigt. Wärmere Temperaturen zur sonnigen Jahreszeit können eine Rolle spielen, deshalb empfehlen Forscher, viel Wasser zu trinken. „Wenn dein Körper zu wenig Wasser bekommt, ist er nicht mehr in der Lage, die Bakterien, die durch deine Blase gehen, zu verdünnen, was die Chancen auf eine Blasenentzündung erhöht“, sagt Dr. Mary Jane Minkin, klinische Professorin für Geburtshilfe und Gynäkologin an der Yale University School of Medicine. „Es ist außerdem erwiesen, dass Cranberrysaft verhindern das Festsetzen von Bakterien an den Wänden der Blase verhindern kann, allerdings ist er voller Zucker, deshalb empfehle ich stattdessen Cranberrykonzentrat vom lokalen Reformhaus oder aus der Apotheke.”