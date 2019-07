Les brunes de leur côté n’avaient aucune solution pour neutraliser les vilains reflets orangés de leurs chevelures – enfin, jusqu’à présent. Le shampoing toner bleu est le dernier produit de beauté par lequel jurent toutes les brunes, et il va vraiment vous changer la vie — mais surtout la durée de vie de votre couleur. De la même façon que le shampoing violet neutralise les reflets jaunes sur les cheveux blonds, le bleu applique la théorie des couleurs complémentaires. Il fait la promesse de se débarrasser des reflets orangés, et de laisser un brun plus neutre et plus profond — et accessoirement, plus brillants.