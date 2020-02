Pourquoi le blond “stone” est la meilleure alternative au blond platine

Maintenir votre blond platine est loin d'être simple. Non seulement il faut à tout prix éviter de casser la fibre avec vos brosses, produits chauffants etc., mais aussi le chlore de la piscine et l'eau salée de la mer. On investira également dans des shampooings violet et des soins très hydratants, avec des rendez-vous chez le coiffeur toutes les trois semaines pour couper les pointes et neutraliser les reflets jaunes. Et pourtant, nous sommes de plus en plus à sauter le pas et craquer pour un blond platine. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a un maintenant un moyen d'obtenir la même luminosité sans s'engager sur le traditionnel platine à double procédé - il suffit de demander des reflets "stone blonde" ("blond pierre" en français).