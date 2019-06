A post shared by Nikki Lee | Hairstylist (@nikkilee901) on Mar 22, 2019 at 7:46pm PDT

Sarah Hyland



Pour aller avec son shaggy bob et booster son brun naturel, Sarah Hyland a opté pour une infusion de reflets auburn. La recette ? Un balayage très léger (aussi appelé « babylights » en anglais) et un vernis de brillance. Ce look vient tout droit du fameux studio californien Nine Zero One, influencé par la saison des festivals tels que le Coachella. « Ce look, c’est Sarah qui accepte ses cheveux naturels », nous dit Lee. « C’est aussi le look parfait pour la saison des festivals, et va parfaitement aux cheveux naturellement bouclés ou ondulés. »