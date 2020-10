Nez large : une caractéristique de la beauté noire encore peu acceptée

C'est la connotation masculine qui a poussé Nicole* à se faire refaire le nez. "J'ai toujours détesté mon nez", me confie Nicole. "Depuis toujours, quand je pense à mon apparence, je ne l'ai jamais aimée. Un nez plus petit m'a toujours semblé plus féminin et plus élégant. J'ai toujours pensé que j'avais le même nez que mon père. Comme mon nez est plus large, il me semble plus masculin. Je pensais que [une rhinoplastie] adoucirait mon visage". Après avoir rencontré un médecin pour une consultation, Nicole (qui avait 22 ans à l'époque) a décidé de ne pas subir l'intervention. Près de dix ans plus tard, elle assume sa décision. "Je ne pense pas que j'aimerai jamais mon nez", dit-elle, "J'en suis juste venue à l'accepter sur mon visage. Avec l'âge, j'ai l'impression que le résultat n'a plus d'importance pour moi".