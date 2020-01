Vom Cat-Eye-Lidstrich , der die Aufmerksamkeit sanft von matten knallroten Lippen ablenkt, bis hin zu Highlights, die glänzende Rottöne tragbarer wirken lassen gibt es ein paar Tricks, die du anwenden kannst. Um dir dabei zu helfen, die für dich perfekte Make-up-Kombi zu finden, habe ich dir meine Lieblings-Looks von Instagram in eine Liste gepackt. Also klick dich durch die Slideshow und lass dich inspirieren.Refinery29 macht es sich zum Ziel, dir nur die besten Produkte vorzustellen, damit dich die Auswahl der Onlineshops nicht erschlägt. Deshalb wurde alles, was wir dir empfehlen liebevoll vom Team kuratiert. Wenn du über Refinery29 zu einem Onlineshop gelangst und etwas kaufst, bekommen wir gegebenenfalls einen Teil des Umsatzes über die Affiliate-Linksetzung.