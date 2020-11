Warum die Darstellung von Bulimie in The Crown gleichzeitig so wichtig & problematisch ist

Und wie sieht das in The Crown aus? Zugegeben, die Serie widmet sich nicht der Wissenschaft rund um Bulimie oder ihren Heilungsmethoden – sie verherrlicht die Krankheit aber auch nicht. Und tatsächlich macht die Show auch vieles richtig. Zuallererst zeigt sie nämlich, dass sich Dianas Bulimie über viele Jahre erstreckte, und liefert im Staffelfinale auch eine Szene, in der wir die Prinzessin dabei sehen, wie sie sich selbst vom Erbrechen abhält. Die Essstörung fühlt sich dabei nie wie etwas Kurzzeitiges, Belangloses in Dianas Leben an – und ließ sich natürlich auch nicht völlig aus dem Drehbuch streichen, machte sie doch einen großen Teil ihres Lebens damals aus, und half indirekt sogar unzähligen Betroffenen, sich Hilfe zu suchen: Nachdem sich die Prinzessin 1992 zum ersten Mal öffentlich zu ihrer Bulimie bekannte, kam es zu einem Anstieg gemeldeter Fälle und Behandlungen im Zusammenhang mit der Krankheit. Das nannte sich, so der NEDA-Blog , den „Diana-Effekt“.