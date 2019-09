Was du statt „Du bist doch gar nicht dick“ sagen kannst & solltest

Am Anfang ist diese neue Verhaltensweise für dich bestimmt eigenartig. Ich habe beispielsweiße vor Kurzem mit einer Freundin geschrieben, die für einen Job in eine andere Stadt gezogen ist. Als ich sie fragte, wie es so bei ihr läuft, antwortete sie: „Fantastisch! Ich wurde befördert, kaufe mir in zwei Wochen einen Hund UND ich habe diese neue Diät angefangen und schon sieben Kilo abgenommen!!!“. Erst war die Situation ziemlich unangenehm für mich. Sie ist meine Freundin und sie weiß, dass ich seit vier Jahren Artikel zu einem „ Anti-Diät-Projekt “ schreibe. Abgesehen davon finde ich es komisch, dass sie die Gewichtsabnahme zusammen mit einer Beförderung (und einem Hund!) in einen Satz gepackt hat. Ich würde die Dinge unterschiedlich gewichten und demzufolge nicht gleichzeitig aufzählen, aber gut. (Obwohl ich natürlich schon neugierig war, welchen Hund sie sich zulegen wollte). Aber dann machte ich mir bewusst, es ging hier nicht um mich. Sie war diejenige, die Großbuchstaben benutzte, um von ihrer Gewichtsabnahme zu erzählen und nicht für die Beförderung oder das Haustier. So bizarr ich das auch fand, es wäre noch eigenartiger gewesen, wenn ich Teile ihrer Nachricht einfach ignoriert hätte und nur auf das reagiert hätte, was ich für wichtig halte. Also überlegte ich kurz und entschied mich dazu, meine Hand virtuell für ein High Five zu heben – schließlich war sie super aufgeregt und happy. Also schrieb ich: „Wow! Da ist ja so Einiges los bei dir – das ist großartig! Ich bin SO glücklich, dass bei dir da drüben alles so gut läuft. Ich vermisse dich!!!“. Und dann schickte ich ihr noch ungefähr 12 Emojis.